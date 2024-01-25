Маск заявил, что китайские автоконцерны монополизируют автопром
Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что китайские автопроизводители могут уничтожить большинство других автомобильных компаний в мире, если правительства не начнут вводить торговые ограничения. Как сообщает Reuters, об этом он сказал в ходе беседы с аналитиками на фоне информации о том, что китайская BYD стала мировым лидером по продажам электромобилей в 2023 году.
Миллиардер считает, что автоконцерны из КНР крайне конкурентоспособны и их успех за пределами Китая будет зависеть лишь от того, какие торговые преграды и тарифы для них установят в других странах.
«Если не будет никаких торговых барьеров, они в значительной степени уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире», — предупредил Маск.
Отметим, что предприниматель сделал такой прогноз после публикации отчетности за четвертый квартал 2023 года, по которой BYD обошла Tesla по продажам электромобилей. В последние три месяца китайскому концерну удалось продать 526 тысяч транспортных средств, тогда как Tesla реализовала лишь 484,5 тысяч машин. Основным драйвером роста продаж для BYD стал внутренний рынок Китая. При этом машины автоконцерна также возглавили рейтинг в Таиланде и близки к этому в Австралии и Израиле.