Маск заявил, что китайские автоконцерны монополизируют автопром

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что китайские автопроизводители могут уничтожить большинство других автомобильных компаний в мире, если правительства не начнут вводить торговые ограничения. Как сообщает Reuters, об этом он сказал в ходе беседы с аналитиками на фоне информации о том, что китайская BYD стала мировым лидером по продажам электромобилей в 2023 году.

Миллиардер считает, что автоконцерны из КНР крайне конкурентоспособны и их успех за пределами Китая будет зависеть лишь от того, какие торговые преграды и тарифы для них установят в других странах.

«Если не будет никаких торговых барьеров, они в значительной степени уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире», — предупредил Маск.