Появились подробности о перезапуске бывшего завода Bridgestone в Ульяновске

Как сообщает портал «73 Онлайн» со ссылкой на главу Ульяновской области Алексея Русских и нового владельца местного шинного завода, компанию S8 Capital, до конца нынешнего года работы по перезапуску предприятия будут завершены. В течение следующих 11 месяцев S8 Capital найдет новых поставщиков сырья, будет изготовлена новая оснастка, проведен ренбендинг и налажена работа оборудования.

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Шинная компания Bridgestone работала в России с 1998 года и выпускала 2,4 миллиона шин в год размерностью от 13 до 19 дюймов. Их не только продавали в розницу, но и поставляли автозаводам для первичной комплектации. В 2022 году, после начала СВО, Bridgestone поставила бизнес в России на паузу, а в конце 2023-го полностью избавилась от российских активов. Все это время работникам платили заработную плату в полном объеме.

Новый владелец предприятия, S8 Capital, пообещал сохранить весь штат завода, который насчитывает 1000 человек, и предложить рабочим те же условия и зарплату. В течение 2024 года площадка вернется к работе, там будут выпускать резину под новым брендом — название Bridgestone российскому инвестору не перешло.