Минпромторг продлит льготный порядок оформления ввезенных в РФ авто

Льготный порядок оформления ввезенных в Россию по параллельному импорту машин продлят до конца 2027 года. Об этом сообщают «Известия».

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«Что касается ввоза автомобилей по механизму параллельного импорта, для автомобилей брендов, официально прекративших свою деятельность на территории Российской Федерации, действие механизма оценки безопасности по постановлению № 855 также предлагается продлить до 31 декабря 2027 года с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка», — заявили в Минпромторге.

Отмечается, что в случае продления льготного порядка, автомобили, ввезенные по параллельному импорту, можно будет оформлять по заключению о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС). Это не предполагает проведения обязательных сертификационных испытаний и получения согласия от правообладателя.

До этого стало известно, что автомобилю грозит аннулирование регистрации в ГИБДД при установке на него двигателя с перебитым или уничтоженным номером, а также если выяснится, что агрегат был снят с угнанной машины.