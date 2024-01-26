Porsche представила новый Macan: 639 л.с. и 1130 Нм

Модель второго поколения построена на электрической платформе PPE и будет предлагаться в двух полноприводных версиях: Macan 4 и Macan Turbo. Самый мощный вариант располагает отдачей 639 лошадиных сил и 1130 Нм крутящего момента и разгоняется до первой «сотни» за 3,3 секунды. В списке оснащения нового «Макана» есть пневмоподвеска, медиасистема с тремя дисплеями и AR-HUD. Цена в Германии — от 84 100 евро, что соответствует 8,1 миллиона рублей.

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Кроссовер Porsche Macan второго поколения представлен официально. Он стал первой моделью на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной Audi и Porsche, и вместо бензиновых «четверок» и «шестерок» получил двухмоторную электрическую систему, развивающую в зависимости от версии 408 либо 639 лошадиных сил (650 или 1130 Нм). С нуля до «сотни» начальный Macan 4 разгоняется за 5,2 секунды, версия Turbo — за 3,3 (почти как 911 GT3 RS). Максимальная скорость — 220 и 260 километров в час. Для сравнения: топливный Macan GTS, будучи самым мощным в семействе, выдавал 440 сил и ускорялся до ста за 4,3 секунды.

Porsche

Номинальная емкость батареи кроссовера — 100 киловатт-часов (доступны 95 кВт•ч). От 800-вольтовых станций её можно заряжать с мощностью до 270 киловатт (от 10 до 80% за 21 мин.), от 400-вольтовых — только до 135, причем блок будет распознан, как два аккумулятора по 400 вольт каждый. Мощность рекуперации у электрокара достигает 240 киловатт. Паспортный запас хода немаленький: 613 километров для Macan 4 и 591 для Macan Turbo по комбинированному циклу WLTP. Для снижения энергопотребления пришлось отказаться от двухступенчатого редуктора на задней оси и больше внимания уделить аэродинамике. Потому Macan получил воздушные заслонки в бампере, активный задний спойлер и гибкие элементы на днище.

Porsche

Porsche

Дизайном электрокар напоминает предшественника, хотя некоторые черты тут от Taycan и Cayenne Coupe. Передняя оптика отныне двухъярусная: сверху стоят четырехсегментные ходовые огни, под ними — основные фары, которые за доплату можно заменить матричными. Объем багажника в «Макане» увеличился до 540 литров (при сложенных спинках задних сидений — 1136 л), ещё 84 дает небольшой отсек под капотом. В салоне — новая медиасистема на Android Automotive OS с тремя экранами: «приборка» (12,9″), центральный дисплей (10,9″) и опциональный для пассажира (10,9″). Проекционный экран имеет диагональ 87 дюймов и поддерживает технологию дополненной реальности.

Porsche