Hyundai и Kia продолжают попытки найти способ вернуться в Россию

Накануне стало известно, что генеральным директором компании "АГР" (ранее - "Фольксваген груп рус") назначен Алексей Калицев. Предполагается, что под его предводительством в будущем в Россию вернутся и корейские марки.

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С 2010 года по начало текущего Алексей Калицев занимал руководящие должности в "Хендэ мотор СНГ", отвечая за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России. С 2017 года он также являлся управляющим директором "Хендэ мотор СНГ".

Причём тут "АГР" и "корейцы". Дело в том, что весной 2023 года Volkswagen продал свои активы российскому инвестору в лице ООО "Арт Финанс", которое с компанией "АГР", с 23 января гендиректором которой является Калицев.

Официального подтверждения пока нет, но, как пишут различные источники, завод Hyundai в Санкт-Петербурге, как и Volkswagen, был продан AGR Automotive Group. Таким образом, предполагает "Автовзгляд", Калицев может возглавить бизнес Hyundai Motor Group в России.