В России продлят льготное оформление иномарок по параллельному импорту
Минпромторг принял решение продлить льготы при оформлении иномарок, которые завозятся по параллельному импорту. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что льготы планируют продлить еще на четыре года. Таким образом, установленный в прошлом году механизм получения заключения об оценке единичного транспортного средства будет работать до конца 2027 года. Напомним, что этот механизм служит альтернативой процедуре одобрения типа транспортного средства, но не обязывает проводить сертификационные испытания, а также получать согласия от правообладателя.
«Что касается ввоза автомобилей по механизму параллельного импорта, для автомобилей брендов, официально прекративших свою деятельность на территории Российской Федерации, действие механизма оценки безопасности по постановлению № 855 также предлагается продлить до 31 декабря 2027 года с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка», — рассказали в Минпромторге.
Ранее в Минпромторге предложили ввести обязательную маркировку ветпрепаратов.