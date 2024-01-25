В России продлят льготное оформление иномарок по параллельному импорту

Отмечается, что льготы планируют продлить еще на четыре года. Таким образом, установленный в прошлом году механизм получения заключения об оценке единичного транспортного средства будет работать до конца 2027 года. Напомним, что этот механизм служит альтернативой процедуре одобрения типа транспортного средства, но не обязывает проводить сертификационные испытания, а также получать согласия от правообладателя.