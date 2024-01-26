В Госдуме отклонили проект закона об отмене транспортного налога для инвалидов

Государственная дума РФ отклонила проект закона об отмене транспортного налога для людей с инвалидностью. Об этом говорится на сайте законодательного органа власти.

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Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце 2019 года. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Авторы документа предлагали внести изменения в ст. 358 Налогового кодекса РФ, дополнив перечень транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения. В него предполагалось включить легковые автомобили с двигателями мощностью до 100 л.с. От уплаты налога освобождался бы инвалид, у которого такая машина является единственной.

До этого стало известно, что депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким разработали законопроект, направленный на уменьшение транспортного налога для льготных категорий граждан независимо от мощности двигателя машины.