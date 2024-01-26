Рамные внедорожники Tank появились в каршеринге «Яндекс Драйв»

«Яндекс Драйв» добавил в свой автопарк в столице премиальные рамные внедорожники Tank 300 и Tank 500, сообщает пресс-служба китайской марки. В ближайшие полгода их количество вырастет до 50 единиц. Tank с индексом 300 будут доступны в комплектации City Premium, а Tank 500 — в просто Premium.

© Мотор.ру

Взять автомобили в аренду смогут пользователи «Яндекс Драйва» старше 26 лет со стажем вождения не менее шести лет. Рейтинг в профиле должен составлять 42 или выше.

После первой поездки те, у кого есть мобильное приложение марки Tank, получат 700 баллов в течение 14 рабочих дней. Баллы можно будет потратить в приложении и в магазине Tank Shop.

Tank 300 в России доступен с подключаемым полным приводом с понижающей передачей. В движение его приводит бензиновый мотор 2.0, работающий в тандеме с восьмидиапазонным автоматом. Цена стартует с 4 099 000 рублей без скидок.