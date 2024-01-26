Суперкар Praga Bohema с двигателем Nissan GT-R запустили в производство

В 2022 году компания Praga представила прототип суперкара Bohema. Начало производства автомобиля ручной сборки планировалось на 2023 год, но по неясным причинам было отложено.

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Praga является одним из старейших производителей автомобилей, мотоциклов, автобусов, самолетов и танков. Производство легковых автомобилей на их заводах было завершено в 1947 году, но с 2011 года компания начала производить эксклюзивные спорткары.

Разработкой спорткара Bohema занималась группа инженеров и известных личностей, таких как бывший гонщик Формулы-1, ставший гонщиком IndyCar, Ромен Грожан, участник шоу Top Gear Бен Коллинз. Тестированием автомобиля занимался опытный пилот класса GT Йозеф Крал. Стоимость одного нового автомобиля от 117-летнего производителя начинается от 1.5 миллионов евро (более 140 миллионов рублей).

Одной из уникальностей Praga Bohema является двигатель V8 с турбонаддувом и объемом в 3,8 литра от Nissan GT-R, который был модифицирован английской инженерной компанией Litchfield. Благодаря этому автомобиль выдает 700 л.с.,, что круче чем у Maserati MC20. Максимальная скорость Bohema составляет 300 км/ч, а до сотни она способна разогнаться меньше чем за 3.5 секунды.

Монокок и кузов этого суперкара изготовлен из карбона, а его вес составляет чуть больше 980 кг. Благодаря специальным аэродинамическим элементам, прижимная сила Praga Bohema выше, чем у McLaren Senna и Mercedes-AMG ONE. При скорости в 250 км/ч прижимная сила автомобиля составит 900 кг.

Компания предоставит свой автомобиль в первой половине 2024 года. Выдача уже купленных машин будет проводиться до конца 2024 года на территории ОАЭ и США. Так же компанией запланировано дальнейшее производство этих автомобилей в 2025 году.