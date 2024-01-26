Суперкар Praga Bohema с двигателем Nissan GT-R запустили в производство
В 2022 году компания Praga представила прототип суперкара Bohema. Начало производства автомобиля ручной сборки планировалось на 2023 год, но по неясным причинам было отложено.
Praga является одним из старейших производителей автомобилей, мотоциклов, автобусов, самолетов и танков. Производство легковых автомобилей на их заводах было завершено в 1947 году, но с 2011 года компания начала производить эксклюзивные спорткары.
Разработкой спорткара Bohema занималась группа инженеров и известных личностей, таких как бывший гонщик Формулы-1, ставший гонщиком IndyCar, Ромен Грожан, участник шоу Top Gear Бен Коллинз. Тестированием автомобиля занимался опытный пилот класса GT Йозеф Крал. Стоимость одного нового автомобиля от 117-летнего производителя начинается от 1.5 миллионов евро (более 140 миллионов рублей).
Одной из уникальностей Praga Bohema является двигатель V8 с турбонаддувом и объемом в 3,8 литра от Nissan GT-R, который был модифицирован английской инженерной компанией Litchfield. Благодаря этому автомобиль выдает 700 л.с.,, что круче чем у Maserati MC20. Максимальная скорость Bohema составляет 300 км/ч, а до сотни она способна разогнаться меньше чем за 3.5 секунды.
Монокок и кузов этого суперкара изготовлен из карбона, а его вес составляет чуть больше 980 кг. Благодаря специальным аэродинамическим элементам, прижимная сила Praga Bohema выше, чем у McLaren Senna и Mercedes-AMG ONE. При скорости в 250 км/ч прижимная сила автомобиля составит 900 кг.
Компания предоставит свой автомобиль в первой половине 2024 года. Выдача уже купленных машин будет проводиться до конца 2024 года на территории ОАЭ и США. Так же компанией запланировано дальнейшее производство этих автомобилей в 2025 году.
Как было заявлено производителем, количество выпускаемых автомобилей Bohema ограничится 89 единицами, в честь 89-летия со дня победы бренда на гонках «1000 миль Чехословакии»