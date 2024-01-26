Краткий обзор нового Hyundai Santa Fe пятого поколения

Кардинально преобразившийся кроссовер предложен с бензиновым турбомотором или в виде гибрида. Цены по сравнению с предшественником выросли.

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Мировая премьера Hyundai Santa Fe пятого поколения состоялась в августе прошлого года: тогда одновременно показали версии для Кореи и Европы. А в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе представили кросс, предназначенный для Северной Америки. На родине марки продажи кроссовера стартовали почти сразу после презентации, теперь же объявлены цены в США. К слову, предыдущий Санта в Штатах в 2023-м занял третью строчку в личном зачете марки: реализовано 131 574 шт. (+10%), впереди – седан Elantra (134 149 шт., +14%) и младший кросс Tucson (209 624 шт., +20%).

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В новом поколении Santa Fe превратился в брутала, у него угловатый кузов и массивные бамперы, а в стойках за задними дверями есть вдавливаемые рукоятки – для облегчения доступа к крыше (за них можно держаться). По габаритам версия для США в целом совпадает с корейской: длина – 4831 мм (+46 мм по сравнению с предыдущим американским кроссовером), колесная база – 2814 мм (+48 мм).

Колеса.ру

Американцам еще доступен «внедорожный» вариант XRT (аналогичное исполнение имеется и у предшественника), его фишки – увеличенный дорожный просвет, вседорожная резина, пластины на радиаторной решетке и обвес из матового черного пластика вместо глянцевого.

Внутри нового Hyundai Santa Fe – изогнутое табло и сенсорный блок климат-контроля (хотя физические кнопки и шайбы все же оставили), за управление трансмиссией теперь отвечает правый подрулевой рычажок. В Штатах кроссовер имеет стандартный трехрядный салон, при этом у топ-версии посередине установлены два отдельных кресла.

Как и в Корее, американский SUV предложен с бензиновой турбочетверкой 2.5 T-GDI (281 л.с.) или в виде гибрида HEV (то есть без возможности подзарядки от электросети) с установкой на базе 1.6 T-GDI (совокупная отдача – 235 л.с.). «Традиционной» версии положена восьмиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, у гибридного кроссовера шестиступенчатый автомат. Полный привод можно выбрать для любой из комплектаций (включая HEV), а Hyundai Santa Fe XRT полноприводный по умолчанию (но гибридом «внедорожный» кросс быть не может).

Колеса.ру

В арсенале самого дешевого нового Санты значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, тканевая обивка сидений, мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 дюйма, камера заднего вида, электропривод багажной двери, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Роскошный Santa Fe Calligraphy – это 21-дюймовые диски, кожа наппа, более комфортные кресла с подогревом и вентиляцией, полноценная виртуальная приборка, проекционный дисплей, две площадки для беспроводной зарядки смартфонов и расширенный комплекс систем безопасности.

Колеса.ру

В Штатах бензиновый кроссовер нового поколения обойдется в 33 950 – 48 300 долларов, гибрид стоит 36 950 – 48 800 долларов. Предшественник дешевле – от 28 750 долларов. Все цены традиционно для Америки указаны без учета налогов и доставки. Как отметили в компании, новый Santa Fe с 2.5 T-GDI уже поступает к дилерам, «живые» продажи стартуют в ближайшее время. А вот гибридный кросс придется подождать до весны.