Kia тестирует новый кроссовер дешевле Seltos: первые фотографии

Появились первые шпионские фотографии новой модели Kia, испытания которой в настоящее время проходят в Южной Корее. О новинке известно, что в иерархии марки ей отведена ступень ниже Seltos, то есть она будет компактнее и дешевле, а основным рынком для кроссовера станет Индия, там же наладят ее производство. Портал Autocar India утверждает, что прототип, запечатленный на снимках, выпущен в Индии — указывают на это шины индийской марки MRF.

© Мотор.ру

Силуэтом Clavis больше напоминает Soul, при этом в дизайне прослеживаются черты более современных моделей Kia: у кроссовера вертикальные блоки основного света спереди, а сами фары разделены на три секции. Корма выполнена в стиле электрического Kia EV9 с вертикальными фонарями, а соединяет их светодиодная полоса.

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Autocar India прочит новому кроссоверу несколько модификаций, в том числе гибридную и полностью электрическую, но последнюю придется подождать. Что же касается топливных версий, то ближайшим родственником Сlavis станет Hyundai Exter, который поступил в продажу в Индии летом этого года: с этой моделью кроссовер Kia может разделить 1,2-литровый «атмосферник».

По предварительным данным, дебют Kia Clavis состоится в Индии ближе к концу 2024 года, а продажи стартуют в начале 2025-го. Производство наладят на местном заводе, однако локальным рынком Сlavis не ограничится и появится в других странах. Ожидается, что в год Kia будет собирать по 100 тысяч экземпляров Clavis, причем 80 процентов из них будут с ДВС.