Тюнинг-ателье MetalHeartGarage создаст новый УАЗ на базе модели Хантер

Тюнинг-ателье MetalHeartGarage из Екатеринбурга разрабатывает оригинальный пикап на базе УАЗа Хантер. Машина получит полноразмерную двухрядную кабину – доступ в заднюю часть салона будет осуществляться через отдельные двери. В некоторых СМИ называют проект российской альтернативой Джипу Gladiator – пикапу с повышенными внедорожными характеристиками на базе Wrangler.

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Судя по опубликованному рендеру, российский автомобиль получит увеличенный дорожный просвет, внедорожные колеса, расширители колесных арок, стальные дуги-усилители позади пассажирского отсека. По бокам капота можно заметить надписи «469» – это отсылка к советскому индексу модели УАЗ Hunter. Какие-либо характеристики внедорожника пока не разглашаются.

«Строим такой пикап. Принимаем заказы», – гласит пост с приложенной иллюстрацией в официальном сообществе компании.