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В Москве отремонтируют Лефортовский тоннель

Лефортовский тоннель в Москве отремонтируют. Работы пройдут преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать влияние на транспортный поток. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Заместитель мэра Москвы сообщил о начале ремонта Лефортовского тоннеля
© РИА Новости

"В этом году обновим самый протяженный тоннель столицы - Лефортовский, завершить работы планируем во втором квартале", - сказал заммэра.

Он уточнил, что работы уже начались, идут они в ночное время. Поэтапно перекрывают по одной крайней полосе движения. В рамках работы заменят старое облицовочное покрытие стен сооружения, которое стало разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новое типа "фронтон" площадью более 9 тыс. квадратных метров. Обновят трубопровод пожаротушения и установят современные извещатели.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта. Это позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

Автоновости
Петр Бирюков
Правительство Москвы