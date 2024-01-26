Дилер "Авилон" прогнозирует завершение снижения цен на авто в РФ через месяц

Из-за затоваривания складов дилеров автомобили в России начали дешеветь, но продлится это не больше месяца. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева. По его словам, с января 2024 года некоторые автопроизводители увеличили отчисления дилерам, и скидки делаются как раз из этих денег.

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«Финансовая поддержка со стороны производителей продлится еще не больше месяца — следовательно, на такой срок и возможны скидки от автосалонов. А дальше цены вернутся к прежним значениям», — сказал эксперт.

До этого стало известно, что запасы новых легковых автомобилей на складах крупных дилерских холдингов в январе 2024 года оказались максимальными с начала 2022 года.

В частности, на складе фирмы «Рольф» находится 4,5 тыс. автомобилей против 4,2 тыс. и 4,3 тыс. машин в 2022 и 2023 годах соответственно. Затоваривание связано с тем, что в конце 2023 года китайские автопроизводители пытались максимально загрузить склады дилеров. Стоки по таким машинам достигают двухмесячных объемов продаж.