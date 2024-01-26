В России начались продажи автомобилей Haval F7 и F7x 2024 года выпуска, которые по сравнению с машинами предыдущего, 2023 года производства подорожали на 50-200 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Так, новые Haval F7 и F7x практически во всех комплектациях подорожали на 50 тыс. рублей или 1,5-2%. Кроме того, машины в исполнениях Elite, Premium и Tech Plus с 2,0-литровым 190-сильным мотором и полным приводом стали дороже на 200 тыс. рублей, или 7,3%.

Отмечается, что со сменой модельного года в комплектациях автомобилей никаких изменений не произошло.

До этого стало известно, что на фоне высоких планов продаж автомобилей в России на 2024 год, сформированных китайскими компаниями, наиболее значительный избыток нераспроданных машин наблюдается у Chery.