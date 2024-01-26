В Италии продают очень редкий Hummer H1 T-Rex с причудливым дизайном

Если вам нравится Hummer H1, но он недостаточно похож на мутировавший Jeep Grand Cherokees WJ с шикарным интерьером родом из 90-х, тогда посмотрите на этот внедорожник.

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Чрезвычайно редкий Hummer H1 T-Rex 2000 года от итальянской кузовостроительной компании Coggiola выставили на продажу в очередной раз: в прошлый раз он был замечен на торгах в 2008 году.

T-Rex дебютировал на Женевском автосалоне 2000 года и позиционировался как стильный и роскошный внедорожник. В основе лежит рамное шасси от Hummer H1, но кузов был совершенно новым. Его передняя часть выглядит так, словно её взяли у Jeep Grand Cherokee WJ, пусть и с некоторыми доработками.

Carakoom

Carakoom

Салон также был совершенно новым с динамично извивающейся передней панелью, другой центральной консолью, сиденьями и даже обивкой потолка. Ряд элементов были выполнены в бирюзовом цвете с текстурой, напоминающей воду. Коврики были того же цвета.

Расположение сидений было столь же причудливо, как и остальная часть автомобиля: два широко разнесенных передних сиденья, два еще более широко расположенных сиденья во втором ряду, а затем два очень близко расположенных сиденья в третьем ряду. В потолок были интегрированы две прозрачные панели в форме когтей.

Под капотом скрывается 6,5-литровый дизельный двигатель Detroit Diesel V8, работающий в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач GM. Будучи Hummer, он, естественно, полноприводный и сохранил отличную проходимость.

Еще в 2008 году, когда этот конкретный автомобиль последний раз появился в продаже, за него просили 499 000 евро (48 миллионов рублей). Сейчас автомобиль находится в Риме, но продавец решил не указывать цену.