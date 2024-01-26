Stellantis выпустит 8 новых моделей на платформе электрокаров STLA

Stellantis работает над созданием платформы для новых моделей. Она будет использоваться для автомобилей разных типов.

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К концу 2026 года на рынке появятся 8 новых моделей марки Stellantis. Все они будут построены на большой платформе STLA. Производитель сообщает, что это универсальная конструкция, которая может использоваться для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников. С ее помощью Stellantis будет выпускать машины с ДВС, гибридными установками и электромоторами.

С использованием данной архитектуры запас хода на полном заряде составит 800 км. Минимальное время разгона будущих автомобилей с места до 100 км/час - 2 секунды.

Напомним, что компания работает над 4 платформами - STLA Small, Medium, Frame и STLA Large. Последнюю можно будет использоваться при разработке автомобилей с аккумуляторами емкостью 85 – 118 кВт-ч и напряжением 400 В. В дальнейшем появится версия с показателем 800 В.

Новую архитектуру будут использовать в качестве основы для Dodge Charger. Напомним, что данная модель заменит собой купе Challenger. Еще одна модель, которая получит аналогичную платформу - Jeep Wagoneer S. До 2026 года производитель выпустит еще 6 автомобилей с такой архитектурой. В их число войдут топовые модели Alfa Romeo, Jeep и Maserati. Первой новинкой в данной линейке станет Jeep Wagoneer S, который появится в Европе в 2025 году. В США модель планируют запустить уже в конце текущего года.