Марка Jaecoo рассказала о скором выходе кроссовера J8 на российский рынок, опубликовав несколько фотографий новинки. На них - модель, продающаяся в Китае под собственным брендом Chery и нехитрым названием Tiggo 9.

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Jaecoo J8 - среднеразмерный кроссовер с колёсной базой 2820 мм. В РФ он будет продаваться с двухлитровым турбомотором мощностью 249 л.с., 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями, системой полного привода по умолчанию и подвеской CDC с регулируемой жёсткостью амортизаторов.

Известно, что для отечественного рынка подготовлены две комплектации - Active и Supreme. Подробности о каждой пока не раскрывают, но анонсирована часть стандартного оборудования: подогревы руля, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя, а также абсолютно всех сидений; "множество интеллектуальных электронных систем", включая системы слежения за мёртвыми зонами, помощи при перестроении, экстренного торможения; проекционный дисплей.

Также для J8 будут доступны: салон с отделкой кожей Nappa, передние кресла с электрорегулировками и функцией массажа, цифровая приборная панель и мультимедиа под стеклом диагональю 24,6 дюйма, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка 50 Вт, атмосферная подсветка, панорамная крыша с люком, 20-дюймовые колёса.

В настоящее время кроссовер Jaecoo J8 проходит финальный этап сертификационных испытаний. Значит, раскрытие прайса и составов комплектаций можно ожидать уже в феврале.

Что касается близнеца Jaecoo J8 - кроссовера Chery Tiggo 9, то он должен появиться во второй половине 2024 года. Главный вопрос: как компания разнесёт эти модели, чтобы они не составляли конкуренции друг другу.