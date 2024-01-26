СМИ: официальные дилеры отказывают в ремонте «серых» авто

Обладатели машин, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта, начали сталкиваться с отказами в ремонте у официальных дилеров, передает Business FM.

На проблему редакции пожаловался, в частности, водитель автомобиля Exeed LX, который был куплен в Казахстане и ввезен в страну официальным лицом. Подчеркивается, что кроссовер сертифицирован для рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и имеет систему ГЛОНАСС. За машину уплатили утильсбор, говорится в публикации.

Ее владелец решил обратиться после отказа в официальное представительство марки для разъяснения ситуации. Там отметили, что официальные дилеры Exeed не могут обслуживать «серые» машины.

По словам автоюриста Сергея Радько, дилер действительно может отказать в обслуживании за наличный расчет. Он отметил, что при поломке в машине претензии предъявляются продавцу, импортеру или уполномоченной фирме. В данной ситуации продавец и импортер – за рубежом.

Радько объясняет отказы в ремонте стремлением склонять россиян к приобретению «белых» машин в рамках борьбы с параллельным импортом.