У завода Hyundai в Петербурге официально сменился владелец

Российская компания «Арт-Финанс» сообщила о закрытии сделки по приобретению завода Hyundai в Санкт-Петербурге, передает агентство «Прайм».

Напомним, что организация владеет бывшим заводом Volkswagen в России. В сообщении говорится, что ей перешла стопроцентная доля ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Компания также стала владельцем второго автозавода компании — бывшего завода GM.

О том, что компания Hyundai Motor приняла решение продать российский завод, сообщалось в декабре. Тогда же стало известно, что активы выкупит российская компания «Арт-Финанс».

Руководство Hyundai Motor решило приостановить работу в России в марте 2022 года. Завод компании расположен в Санкт-Петербурге. На нем выпускалось 200 000 автомобилей в год. Число сотрудников, которые работали на предприятии, составляло 2600 человек.