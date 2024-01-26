Renault готовит к выходу новый компактный кроссовер

Компания Renault работает над созданием нового паркетника, который может стать компактной версией Austral. Это будет модель с высокой посадкой.

Компания Renault хочет расширить линейку кроссоверов, чтобы полностью удовлетворить потребности клиентов. Сейчас в разработке находится еще одна модель с высокой посадкой. По предварительным данным, новинка будет представлена в сегменте компактных автомобилей.

Кроссовер пока не получил официальное название. Известно, что в линейке он будет находиться между Captur и Austral. Новая модель предназначена для того, чтобы вступить в конкуренцию с японскими Toyota C-HR и Honda HR-V. Длина кузова может составить 440 см. Напомним, что у Captur данный показатель равен 432.9 см, а у Austral – 451 см.

Ранее в компании сообщали, что ведутся работы над более длинной модификацией Captur. Автомобиль получит вытянутый кузов и больше пространства в салоне. Нет информации, будет ли новая модель делить комплектующие с компактным Captur. Есть вероятность, что она получит уникальное оформление кузова.

Безымянная модель может получить в основу платформу CMF-B. Аналогичная архитектура используется для автомобилей Cleo, Captur и Arkana. Если производитель применит такую платформу, стоимость автомобиля может составить 29 100 евро или 2 800 000 рублей в переводе курса.