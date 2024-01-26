Honda раскритиковала дизайн китайских электроседанов

Honda раскритиковала электрокары из Поднебесной за их поверхностный дизайн.

Прошли те времена, когда автомобили из Китая сталкивались с насмешками в автомобильной индустрии. За последние годы они значительно улучшили не только свое качество, но и дизайн. Китайским производителям потребовалось время, чтобы отойти от копирования мировых моделей и начать предлагать что-то уникальное. Тем не менее Honda утверждает, что есть еще место для дополнительного совершенствования.

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В интервью креативный директор и генеральный менеджер подразделения дизайна электромобилей Honda высказал свое мнение относительно электрических седанов в Китае. Дайсуке Цутамори отметил, что, несмотря на многочисленные улучшения стиля в Китае, Honda стремится предложить нечто более простое и значимое. Он рассказал о новом электромобиле, представленном на выставке Consumer Electronics Show в начале года под названием «Saloon». По словам Цутамори, этот концепт в форме клина обладает «вау-фактором» благодаря своей обтекаемой форме. Хотя эффектные двери типа «крыльев чайки» не будут включены в серийную версию, более 90% стиля будет сохранено, согласно заявлению дизайнера Тошинобу Минами.

Если силуэт седана Honda кажется вам знакомым, то потому, что у Kiwami был схожий силуэт, хотя эти две модели не связаны, так как прошло более 20 лет с момента дебюта Kiwami на Токийском автосалоне 2003 года. Цутамори признался, что вдохновением послужил культовый дизайнер Марчелло Гандини, создавший один из самых красивых автомобилей всех времен — Lamborghini Miura. Цутамори подчеркнул, что, несмотря на уважение к Гандини, Honda стремится отразить свои уникальные ценности, пишет 32CARS.RU.