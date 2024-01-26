Россияне потратили на подержанные машины рекордные триллионы рублей

Все купленные в прошлом году подержанные автомобили обошлись жителям России в 5,8 триллиона рублей, подсчитали «Автостат» и «Открытие Авто». Эта сумма оказалась на четверть больше, чем в 2022 году (4,3 триллиона рублей), и стала рекордной. В декабре траты слегка снизились по сравнению с ноябрем, составив 481 миллиард рублей, но заметно превысили показатель того же месяца позапрошлого года.

В декабре больше всего было потрачено на 10-летние и более возрастные автомобили — 177,3 миллиарда рублей. Их доля на рынке составила около 36 процентов.

При этом выросла доля более молодых машин в возрасте до пяти лет: она достигла 35 процентов, а ушло на них 168,3 миллиарда рублей. Меньше всего было потрачено на автомобили в возрасте от пяти до девяти лет — 135,7 миллиарда.

Лидируют по тратам японские и европейские автомобили, на которые пришлось суммарно около 70 процентов от общей суммы. На «японцев», в частности, в декабре ушло 156,2 миллиарда. Отечественные автомобили с пробегом, для сравнения, обошлись в 41,3 миллиарда рублей.

Меньше всего (около трех процентов) тратят на «китайцев», так как их на вторичном рынке пока не очень много. При этом затраты на покупку китайских машин быстро растут: за последний месяц зимы они составили 13,2 миллиарда рублей, увеличившись на треть.