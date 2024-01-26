Pango Cars запускает в России аукцион по продаже авто с пробегом

Автомобильная экосистема Pango Cars запустила на российском рынке аукцион по продаже автомобилей с пробегом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«В рамках цифровой системы аукциона дилерские центры могут размещать как собственные автомобили с пробегом, так и автомобили физлиц, которые хотят продать свой автомобиль по схеме trade-in», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь дилер из, например, Краснодара, где стоимость на авто выше рыночной в России, может покупать авто из Москвы по наиболее выгодной цене. Или, к примеру, можно будет выкупить не самую востребованную модель из Казани и отправить в Челябинск, где на нее будет высокий спрос.

До этого стало известно, что запасы новых легковых автомобилей на складах крупных российских дилеров в январе 2024 года оказались максимальными с начала 2022 года.

Например, на складе фирмы «Рольф» находится 4,5 тыс. автомобилей против 4,2 тыс. и 4,3 тыс. машин в 2022 и 2023 годах соответственно. Затоваривание связано с тем, что в конце 2023 года китайские автопроизводители пытались максимально загрузить склады дилеров. Стоки по таким машинам достигают двухмесячных объемов продаж.