Первое фото Juneyao Air - дебютного электромобиля от китайской авиакомпании

Juneyao Air: дебютный электромобиль от китайской авиакомпании показался на первых фото
Встречаем новый китайский электромобильный бренд Juneyao, принадлежащий многопрофильному холдингу Juneyao Group, основным бизнесом которого является авиакомпания Juneyao Air.
Во время пандемии COVID-19 авиаперевозки в Китае и в мире резко сократились, что побудило владельцев Juneyao Air задуматься о дальнейшей диверсификации бизнеса. Новым направлением инвестиций Juneyao Group стал автобизнес, в 2022 году холдинг приобрёл терпящую бедствие компанию Yudo Auto.
Yudo Auto была основана в 2015 году как частный электромобильный стартап, который затем в поисках финансирования перешёл под контроль китайской госкомпании Fujian Motor. Yudo Auto пыталась раскрутиться на дешёвых электромобилях, её дебютная модель Yudo π1 представляла собой переведённый на электротягу и слегка перелицованный кроссовер Haval H1 второго поколения. Следующие модели были производными от Yudo π1, успеха на рынке они не добились.
Под контролем Juneyao Group компания Yudo Auto представила в феврале прошлого года ещё раз перелицованный Yudo π1, на сайте Juneyao Auto он обозначен как Yudo 3 без эмблем, потому что теперь Juneyao Group продвигает в автобизнесе собственный бренд. Сохранится ли в каком-либо виде Yudo Auto пока непонятно, а под брендом Juneyao одноимённый холдинг собирается продвигать совершенно новые «электрички», первой моделью станет однообъёмный лифтбек Juneyao Air.
Juneyao Auto работает как бы в тандеме с авиакомпанией Juneyao Air, вместе они будут предлагать клиентам комплексные транспортные решения — мол, вышел из самолёта Juneyao Air и сел в машину Juneyao Air, взятую в каршеринге или в такси. Розничные продажи вроде как тоже будут — по данным китайского журнала Autohome, цена Juneyao Air составит около 200 000 юаней (2,47 млн рублей в переводе по текущему курсу), то есть это вполне себе премиальный уровень. Техническая начинка должна быть соответствующей, то есть достаточно высокого уровня, но подробностей о ней пока нет.
Дизайн электромобиля Juneyao Air якобы вдохновлён самолётами, на что, видимо, намекает однообъёмный профиль. В салоне, надо полагать, можно ожидать комфорт бизнес-класса. Пока это вся информация о новой марке и её первой модели, мы будем следить за развитием событий.