На российском рынке появится новый премиальный минивэн
Российским автодилерам начали поставлять семиместные китайские премиальные минивэны GAC M8. Как сообщает портал «Автоновости дня», речь идет о поставке ограниченной партии.
Новые для российского рынка минивэны оснащены двухлитровым бензиновым турбомотором на 231 лошадиную силу, восьмиступенчатой коробкой-автомат Aisin и передним приводом. Цены пока неизвестны.
Параметры GAC M8: длина 5212 миллиметров, ширина 1893 миллиметра и высота 1823 миллиметра. У авто двухсекционная панорамная крыша и огромная решетка радиатора под названием «Пробуждение льва». В салоне - подстаканники с функцией охлаждения и подогрева, функции массажа и подогрева сидений, а также акустическая система Yamaha с 16-ю динамиками.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в России появятся еще две новинки от GAC Group - компактный кроссовер GS3 и внедорожник. Информации о внедорожнике пока нет, ожидается, что его начнут поставлять в третьем квартале года.