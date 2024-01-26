На российском рынке появится новый премиальный минивэн

Российским автодилерам начали поставлять семиместные китайские премиальные минивэны GAC M8. Как сообщает портал «Автоновости дня», речь идет о поставке ограниченной партии.

Новые для российского рынка минивэны оснащены двухлитровым бензиновым турбомотором на 231 лошадиную силу, восьмиступенчатой коробкой-автомат Aisin и передним приводом. Цены пока неизвестны.

Параметры GAC M8: длина 5212 миллиметров, ширина 1893 миллиметра и высота 1823 миллиметра. У авто двухсекционная панорамная крыша и огромная решетка радиатора под названием «Пробуждение льва». В салоне - подстаканники с функцией охлаждения и подогрева, функции массажа и подогрева сидений, а также акустическая система Yamaha с 16-ю динамиками.