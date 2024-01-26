Названы марки автомобилей, которые в 2023 году чаще всего оставляли в залог

Жители России чаще всего оставляли в 2023 году в залог автомобили Lada, а также корейские Hyundai и Kia. При этом машины АвтоВАЗа в рейтинге залоговых моделей поднялись с седьмого места в 2022 году на третью позицию, об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на CarMoney.

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За 12 месяцев 2023 году доля Hyundai среди залоговых автомобилей составила 9,8%. На Kia, занявшую второе место, пришлось 8,1%. У Lada этот показатель составил 6,8% против 5,5% годом ранее. За ними следуют модели Ford, Toyota, Volkswagen, Nissan, Renault, Chevrolet и Skoda.

При этом стоит отметить, что увеличилось число закладываемых китайских автомобилей (+33%).

Ранее "РГ" сообщала, что реже всего под залог попадали автомобили бренда Daewoo ( 0,9%). Также под залог в 2023 году практически не попадали Dodge (2,2%), Honda (2,4%), Fiat (2,4%) и Suzuki (2,7%).