В Японии отозвали сертификаты на машины брендов Daihatsu, Mazda и Toyota

Недавно стало известно о решении Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT) аннулировать сертификаты трех моделей автомобилей, произведенных Daihatsu Motor Co., Ltd. (Daihatsu). Среди этих автомобилей находятся Toyota TOWN ACE TRUCK, Daihatsu Gran Max и Mazda BONGO. Отмечается, что TOWN ACE TRUCK, производимый Daihatsu для Toyota, популярен благодаря возможности настройки под индивидуальные потребности клиентов и широко используется для повседневных перевозок. Toyota извинилась перед всеми, кого коснулось это решение, включая клиентов, ожидающих индивидуализированные автомобили, а также перед поставщиками и дилерами.

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Сертификация автомобилей требует, чтобы как сами автомобили, так и их комплектующие производились массово, что обеспечивает их безопасность и надежность. Однако, в случае указанных моделей были обнаружены нарушения в тестировании подушек безопасности, связанные с использованием нестандартных компонентов. Этот отзыв сертификатов касается только новых автомобилей, которые были отгружены и проданы. Daihatsu провела техническую проверку, подтверждающую, что затронутые автомобили соответствуют всем стандартам безопасности. Это означает, что владельцы этих автомобилей могут продолжать их использование без ограничений и проблем с прохождением техосмотра.