Президент Узбекистана открыл новый завод BYD

В период с 23 по 25 января, в ходе своего государственного визита в Китай, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев официально открыл новый завод BYD в Узбекистане. Прибыв в центральный офис BYD в Шэньчжэне, Мирзиёев принял участие в телемосте по случаю запуска завода, в сотрудничестве с президентом BYD Ван Чуаньфу. Это событие ознаменовало начало выпуска автомобиля Song Plus DM-i, который стал первой моделью, произведенной на заводе в Узбекистане.

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Ван Чуаньфу также вручил Мирзиёеву ключи от 10 000-го автомобиля NEV, реализованного BYD на узбекском рынке, модели Yangwang U8. Президент Узбекистана познакомился с новейшими достижениями BYD, в том числе с инновационными батареями Blade Battery и характеристиками модели Yangwang U8. Мирзиёев также выразил заинтересованность в расширении производственных мощностей на заводе в Узбекистане и усилении сотрудничества между Узбекистаном и BYD, пишет издание SPEEDME.RU.