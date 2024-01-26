Датчане построили 500-сильный Porsche 911 с дорожным просветом 210 миллиметров

Рестомод RS-6 фирмы Kalmar Automotive может похвастать двигателем мощностью 500 лошадиных сил, регулируемыми амортизаторами и дорожным просветом больше 200 миллиметров. Постройка такой машины обходится в 45 тысяч евро, что соответствует 4,4 миллиона рублей. Правда, цена не включает исходный спорткар, который заказчик должен найти самостоятельно.

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Датская реставрационная мастерская Kalmar Automotive предложила за 45 тысяч евро (4,4 млн р.) превращать старенькие Porsche 911 в аналоги 911 Dakar. Основой для конверсий послужат спорткары поколения 996 (1997—2006), причем исходная машина в цену не входит. Подойдут Carrera 2, Carrera 4 или Turbo, которые сейчас можно купить за 30—50 тысяч долларов (2,7—4,4 млн р.). Получившиеся Kalmar RS-6 станут частью линейки Adventure. Фирма обещает сохранить в них дух исходных Porsche, но при этом заметно улучшить внедорожные возможности.

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Двухдверки будут оснащать проверенной оппозитной «шестеркой» Мецгера с отдачей 300—500 лошадиных сил. Коробка передач — «механика» либо автомат Tiptronic. Автомобили также получат самоблокирующийся дифференциал и пересмотренное шасси с возможностью изменения центра крена, регулируемыми амортизаторами, усиленными валами и распорками. Дорожный просвет Kalmar RS-6 составляет 210 миллилитров (у 911 Dakar — 191 мм). В списке опций есть адаптивные стойки и пневматическая подвеска с принудительным занижением на 50 миллиметров.