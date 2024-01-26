Датчане построили 500-сильный Porsche 911 с дорожным просветом 210 миллиметров
Рестомод RS-6 фирмы Kalmar Automotive может похвастать двигателем мощностью 500 лошадиных сил, регулируемыми амортизаторами и дорожным просветом больше 200 миллиметров. Постройка такой машины обходится в 45 тысяч евро, что соответствует 4,4 миллиона рублей. Правда, цена не включает исходный спорткар, который заказчик должен найти самостоятельно.
Датская реставрационная мастерская Kalmar Automotive предложила за 45 тысяч евро (4,4 млн р.) превращать старенькие Porsche 911 в аналоги 911 Dakar. Основой для конверсий послужат спорткары поколения 996 (1997—2006), причем исходная машина в цену не входит. Подойдут Carrera 2, Carrera 4 или Turbo, которые сейчас можно купить за 30—50 тысяч долларов (2,7—4,4 млн р.). Получившиеся Kalmar RS-6 станут частью линейки Adventure. Фирма обещает сохранить в них дух исходных Porsche, но при этом заметно улучшить внедорожные возможности.
Двухдверки будут оснащать проверенной оппозитной «шестеркой» Мецгера с отдачей 300—500 лошадиных сил. Коробка передач — «механика» либо автомат Tiptronic. Автомобили также получат самоблокирующийся дифференциал и пересмотренное шасси с возможностью изменения центра крена, регулируемыми амортизаторами, усиленными валами и распорками. Дорожный просвет Kalmar RS-6 составляет 210 миллилитров (у 911 Dakar — 191 мм). В списке опций есть адаптивные стойки и пневматическая подвеска с принудительным занижением на 50 миллиметров.
Заодно рестомодам достанется защита днища толщиной 5—8 миллиметров и более жесткая передняя поперечная балка, которая выполняет роль буксированной проушины. В салоне отсутствует декоративная отделка и шумоизоляция, зато есть кресла Recaro, каркас безопасности, гидравлический «ручник» и гоночный компьютер. На крыше — крепления для канистр с бензином и «запаски». Примечательно, что дебют Kalmar RS-6 состоялся на мероприятии Spirit of Speed, которое провели на замерзшем озере в Лапландии при температуре минус 35 градусов по Цельсию.