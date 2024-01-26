Названы "реальные" цены на модели АвтоВАЗа у дилеров Lada

Не секрет, что цены, которые устанавливают автопроизводители на свою продукцию, иногда существенно отличаются от того, что можно увидеть у дилеров. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков отправился в шоу-рум Lada, чтобы посмотреть, какие же сейчас "реальные" прайс-листы на модели АвтоВАЗа.

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Lada Granta лифтбек Classic, 90 л.с. - 888 800 рублей

Lada Granta Drive Active Comfort, 106 л.с. - 1 252 800 рублей

Lada Vesta 1.6 16V Enjoy, 106 л.с. - 1 672 000 рублей

Lada Vesta SW 1.6 16V Enjoy, 106 л.с. - 1 815 800 рублей

Lada Vesta Sportlina седан, 118 л.с. - 2 234 800 рублей

Niva Legend Luxe, 83 л.с. - 1 014 800 рублей

Niva Travel Classic, 80 л.с. - 1 234 800 рублей В итоге оказалась следующая картина:

Кадаков отмечает, что "автомобили есть, явных накруток на допы нет".

Накануне "РГ" сообщала, что начались продажи Lada Vesta без подушек безопасности. Цена такой версии модели - 1 459 900 рублей. Также стало известно, что российская компания планирует к выпуску упрощенную версию удлиненной Lada Vesta, которая стала отдельной моделью Aura.