Новый владелец завода Hyundai пообещал сохранить все рабочие места

Им стала компания «Арт-Финанс», которая получила активы «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Они включают в себя завод Hyundai в промышленной зоне Каменка — одно из крупнейших автосборочных предприятий в России — и предприятие в промышленной зоне Шушары, в прошлом принадлежавшее американской General Motors.

С момента завершения сделки «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» вошло в периметр Группы «АГР» — дочерней компании «Арт-Финанс», зарегистрированной весной 2023 года. Группе «АГР» ранее отошли активы Volkswagen, а название ей дал дилерский центр «Авилон».

К «Арт-Финанс» сам «Авилон» отношения при этом не имеет, уточняли в его пресс-службе. Владельцем молодой фирмы является бывший гендиректор дилерского холдинга «Авилон» Андрей Павлович. Главой «АГР» на днях назначили Алексея Калицева, который ранее руководил «Хендэ Мотор СНГ».

По словам Калицева, «АГР» будет активно развивать производство. Сегодняшние задачи — сохранение рабочих мест и обеспечение достойного применения опытным работникам новоприобретенных заводов.

Таким образом, становится понятно, что предприятия будут перезапускать. О том, что завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» вышел из почти двухлетнего простоя, сообщалось 9 января: там запустили обучение персонала и обслуживание оборудования. Полноценное производство там собираются наладить до середины 2024 года.