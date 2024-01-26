Назван срок, когда батарея вашего электромобиля превратится в "кирпич"

— Современные аккумуляторы рассчитаны примерно на 1500 циклов полной зарядки и разрядки до падения емкости примерно на 20%. Если ваш новый электрокар проезжает на одной зарядке, допустим, 500 км, то после полутора тысяч циклов он будет способен преодолеть порядка 400 км.



Логично, что чем выше емкость аккумулятора, тем он дольше прослужит и обеспечит достойный запас хода. Как правило, первые признаки старения батареи проявляются не ранее трех лет эксплуатации.



Если говорить о китайских электрокарах премиум-класса, то они оснащаются современными батареями с минимальной деградацией. Аккумуляторы обладают специальными системами подогрева в холодное время года и охлаждения в жаркие дни, поэтому максимальный процент их деградации составляет не более 2% в год.



Если аккумулятор оснащен системой охлаждения/нагрева, то он прослужит примерно на 40% дольше, чем без нее. Чем выше емкость батареи и меньше мощность электродвигателя, тем батарея прослужит дольше.



На деградацию аккумулятора влияют неправильная зарядка и эксплуатация авто, отмечает Ирина Франк. Например, использование дешевых некачественных переходников и нестабильных зарядных станций, транспортировка электрокаров на буксире для зарядки.



Кроме того, рекомендуется не батарею на 100% и стараться не использовать холодный аккумулятор. Эксперт считает, что если соблюдать все вышеперечисленные условия, ваша батарея вполне уложится в средний срок службы современного аккумулятора – 10-15 лет.