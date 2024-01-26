«Машина едет как надо. Но стоит сравнить нафаршированного «китайца» и какой-нибудь простой европейский или японский кроссовер, и ты сразу поймешь – последние едут намного лучше. Разница в управлении особенно чувствуется при обгонах на скорости и при внезапном объезде появившегося препятствия. Китайским маркам не хватает опыта в тонких настройках автомобиля», — сказал Юрий Урюков.