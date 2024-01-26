Saipa сможет конкурировать с Lada
Иранская компания Saipa решила снизить цены на свои автомобили для России еще до старта продаж, таким образом они, скорее всего, окажутся в одном сегменте с Lada, став их прямыми конкурентами. Об этом Autonews.ru рассказал представитель официального дистрибьютора компании «Лаки Кэренси».
Портал напомнил, что иранская компания планирует начать продажи в РФ с кросс-хетча Quik и седана Saina. До сих пор их стоимость оценивалась в 1,2-1,6 миллионов рублей. Теперь же в компании заявили, что смогли «добиться снижения стоимости автомобилей», однако до какого уровня пока неизвестно. При этом предполагается, что они смогут конкурировать с Lada Granta, которую сейчас можно приобрести за 867-976 тысяч рублей.
Известно, что кросс-хетч Quik имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 87 лошадиных сил и может работать совместно с пятиступенчатой коробкой передач или вариатором. Седан Saina оснащен механической коробкой передач и вариатором. Ожидается, что она станет самой доступной моделью Saipa в РФ.
Также компания сообщала о планах привезти в Россию седан Shahin, построенный на платформе Toyota B. Однако этот автомобиль имеет «слишком высокую стоимость», поэтому пока неизвестно появится ли он на рынке РФ.
По словам официального дистрибьютора компании «Лаки Кэренси», у Saipa уже была закуплена партия из 1000 моделей и сейчас решается вопрос с логистикой.