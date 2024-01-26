Saipa сможет конкурировать с Lada

Иранская компания Saipa решила снизить цены на свои автомобили для России еще до старта продаж, таким образом они, скорее всего, окажутся в одном сегменте с Lada, став их прямыми конкурентами. Об этом Autonews.ru рассказал представитель официального дистрибьютора компании «Лаки Кэренси».

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Портал напомнил, что иранская компания планирует начать продажи в РФ с кросс-хетча Quik и седана Saina. До сих пор их стоимость оценивалась в 1,2-1,6 миллионов рублей. Теперь же в компании заявили, что смогли «добиться снижения стоимости автомобилей», однако до какого уровня пока неизвестно. При этом предполагается, что они смогут конкурировать с Lada Granta, которую сейчас можно приобрести за 867-976 тысяч рублей.

Известно, что кросс-хетч Quik имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 87 лошадиных сил и может работать совместно с пятиступенчатой коробкой передач или вариатором. Седан Saina оснащен механической коробкой передач и вариатором. Ожидается, что она станет самой доступной моделью Saipa в РФ.

Также компания сообщала о планах привезти в Россию седан Shahin, построенный на платформе Toyota B. Однако этот автомобиль имеет «слишком высокую стоимость», поэтому пока неизвестно появится ли он на рынке РФ.