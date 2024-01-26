Илон Маск призвал искусственно душить китайские автобренды, опасаясь их лидерства
Глава Tesla высказался по поводу лидерства китайских автомобилей. По его словам, у автопроизводителей из КНР есть все шансы, чтобы захватить мировые рынки.
По мнению Илона Маска, для того, чтобы этого не произошло, необходимо установить повышенные тарифы и другие торговые барьеры, которые не позволят занять "китайцам" доминирующее положение, передаёт CNBC.
В материале телеканала отмечаются успехи BYD, увеличившей по итогам 2023 года продажи на рынках Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также молодых компаний - Nio и Xpeng - вышедших на европейский рынок.
Ранее "РГ" писала, что США и ЕС признают лидерство Китая на международной автоарене, а западные политики крайне обеспокоены таким положением дел.