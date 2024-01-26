Маск призвал искусственно душить китайские автобренды

Глава Tesla высказался по поводу лидерства китайских автомобилей. По его словам, у автопроизводителей из КНР есть все шансы, чтобы захватить мировые рынки.

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По мнению Илона Маска, для того, чтобы этого не произошло, необходимо установить повышенные тарифы и другие торговые барьеры, которые не позволят занять "китайцам" доминирующее положение, передаёт CNBC.

В материале телеканала отмечаются успехи BYD, увеличившей по итогам 2023 года продажи на рынках Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также молодых компаний - Nio и Xpeng - вышедших на европейский рынок.