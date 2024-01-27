Названо самое частое нарушение ПДД в Подмосковье в 2023 году

Самым частым нарушением ПДД в Московской области в 2023 году стало превышение скоростного режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Всего за прошлый год специальные комплексы «Азимут 4» зафиксировали 47% от общего числа потенциальных нарушений ПДД. Из них 88% пришлись на превышение скоростного режима в диапазоне от 20 до 40 км/час»,— говорится в сообщении.

На втором месте в антирейтинге – несоблюдение разметки (4%), на третьем – игнорирование ремня безопасности (2%).

До этого стало известно, что запуск проверки наличия полисов ОСАГО в автоматическом режиме с камер видеофиксации планируется запустить в 2024 году. Размер штрафа, выписанного с помощью камер, не будет превышать 800 рублей в день. Проверка наличия полиса будет осуществляться не по всем автомобилям, а только по тем, чьи водители нарушили правила дорожного движения, например, правила проезда перекрестка, или превысили скорость.

Кроме того, Государственная дума отклонила законопроект, согласно которому предлагалось ограничить в России эксплуатацию любых дорожных камер, кроме государственных.