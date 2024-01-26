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В России могут начать лишать прав за устройства, скрывающие автомобильные номера

МВД России предлагает ввести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающее наказание за использование скрывающих автомобильные номера устройств. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

МВД предложило лишать прав за скрывающие номер машины устройства
© РИА Новости

Уточняется, что за использование подобных приспособлений предлагается лишать водителей прав на срок до полутора лет. При этом сейчас водителям грозит только административный штраф в 500 рублей за автомобиль с нечитаемыми номерами, а также штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца за полное отсутствие номеров.

«Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть. Такие правонарушения выделяются в специальный состав, устанавливается административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, что позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях», — сказано в сообщении МВД.

Ранее в Госдуме предложили разрешить тонировку передних боковых стекол автомобиля.

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