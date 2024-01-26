МВД предложило лишать прав за скрывающие номер машины устройства

В России могут начать лишать прав за устройства, скрывающие автомобильные номера
МВД России предлагает ввести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающее наказание за использование скрывающих автомобильные номера устройств. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
Уточняется, что за использование подобных приспособлений предлагается лишать водителей прав на срок до полутора лет. При этом сейчас водителям грозит только административный штраф в 500 рублей за автомобиль с нечитаемыми номерами, а также штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца за полное отсутствие номеров.
«Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть. Такие правонарушения выделяются в специальный состав, устанавливается административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств, что позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях», — сказано в сообщении МВД.
Ранее в Госдуме предложили разрешить тонировку передних боковых стекол автомобиля.