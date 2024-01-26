В России предлагают смягчить ответственность за оставление места ДТП

В России могут смягчить ответственность для водителей, оставивших место аварии. Соответствующее предложение обсуждают на заседании экспертного совета по защите социальной направленности на транспорте при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. По мнению специалистов, оставление места ДТП можно признавать малозначительным нарушением, если авария произошла без серьезных последствий для здоровья и имущества участников.

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Сегодня для водителей, покинувших место ДТП, предусмотрено лишение прав сроком до полутора лет или административный арест до 15 суток. Так же для автомобилистов существует более легкая ответственность за невыполнение обязанностей при аварии, которая предусматривает штраф в размере тысячи рублей.

В Госдуме предлагают переквалифицировать оставление места ДТП в легкую часть, если в аварии обошлось без пострадавших, а также без существенного вреда имуществу участников. Эксперты считают, что в таких случаях ДТП можно признавать малозначительными. Кроме того, штрафовать на тысячу рублей предложили в тех случаях, когда виновник сможет доказать, что покинул место ДТП неумышленно. К примеру, не редки случаи, когда автомобилисты не заметили, что задели другие автомобили.

Сегодня в Госдуме состоялось первое заседание по возможным поправкам. Далее авторы инициативы планируют собрать мнения экспертов и представителей различных ведомств. Если консенсус будет достигнут, депутаты направят законопроект на согласование в ГИБДД.