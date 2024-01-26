В России появятся официальные иранские седаны Iran Khodro Dena

Иранская компания Iran Khodro начнет официальные поставки в Россию седана Dena. Об этом сообщил сотрудник дистрибьюторской компании «Лаки Кэренси», которая занимается поставками иранских автомобилей в нашу страну. По словам специалиста, на машины будет действовать заводская гарантия автопроизводителя. При этом сроки начала продаж, а также стоимость будущих новинок пока неизвестны. В настоящее время седаны Dena, привезенные по схеме параллельного импорта, можно приобрести в нескольких российских дилерских центрах.

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Российские дилеры уже привозят в страну Iran Khodro Dena. «Серые» иранские седаны есть в наличии в одном из столичных автосалонов, где машины продают за 1,6 миллиона рублей. При этом, если на автомобиль оформить кредит, можно получить скидку в 300 000 рублей. Кроме того, седаны можно приобрести у дилера из Санкт-Петербурга. Однако в Северной столице автомобили обойдутся минимум в 1,7 миллиона рублей.

Iran Khodro Dena, который называют прямым конкурентом Lada Vesta, оборудован 1,7-литровым турбомотором, отдача которого составляет 150 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает шестидиапазонная автоматическая трансмиссия. В список опций седана входит камера заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, датчики дождя и света, а также обогрев зеркал заднего вида, люк на крыше и подогрев всех сидений.