В Италии фермеры на несколько часов заблокировали развязку на главной автотрассе

Несколько десятков тракторов и другой сельскохозяйственной техники итальянских фермеров заблокировали развязку на главной автостраде Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь.

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Как отмечает Il Giornale, протестующие призывали к защите продукции, произведённой в Италии, и требовали установить справедливые расценки вместо субсидий.

По данным газеты, на место манифестации выехала полиция, а движение по автомагистрали возобновилось спустя несколько часов.

Также во Франции более 72 тыс. фермеров вышли на протесты.