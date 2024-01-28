В Италии фермеры на несколько часов заблокировали развязку на главной автотрассе
Несколько десятков тракторов и другой сельскохозяйственной техники итальянских фермеров заблокировали развязку на главной автостраде Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь.
Как отмечает Il Giornale, протестующие призывали к защите продукции, произведённой в Италии, и требовали установить справедливые расценки вместо субсидий.
По данным газеты, на место манифестации выехала полиция, а движение по автомагистрали возобновилось спустя несколько часов.
Также во Франции более 72 тыс. фермеров вышли на протесты.
Кроме того, во Франции протестующие фермеры устроили пожар в отделении таможни.