В России выросли продажи подержанных автомобилей в кредит

Подержанные автомобили на российском рынке стали в два раза чаще покупать в кредит. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По итогам 2023 года выяснилось, что доля автокредитов, выданных на приобретение машины на вторичном рынке, удвоилась, достигнув 15 процентов. Всего на эти цели банки выдали заемщикам почти 890 миллиардов рублей.

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что доля кредитов на подержанные автомобили будет постепенно снижаться. В частности, этому должно поспособствовать насыщение рынка новыми машинами и доступными предложениями во всех ценовых сегментах авторынка.