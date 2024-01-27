Правительство продлит упрощенный режим ввоза автомобилей в РФ

До конца 2027 года правительство России продлит упрощенный режим ввоза автомобилей, на которых нет кнопки SOS, в страну. Об этом рассказал источник, близкий к Минпромторгу.

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«Действие упрощенного режима ввоза на территорию России автомобилей, предоставляющий физическим лицам возможность не устанавливать устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), будет продлено до 31 декабря 2027 года», — заявил источник ТАСС.

Он отметил, что такое положение будет опубликовано в ближайшие дни.

Источник агентства также рассказал причины продления. По его словам, большую часть автомобилей везут через Дальний Восток. Там до сих пор сохраняется нерегулируемый серый авторынок, где создается искусственный ажиотаж и накрутка стоимости.

Упрощенный ввоз продлевается, чтобы исключить спекуляции на рынке. ТАСС отмечает, что больше всего автомобилей ввозят именно юрлица. Поэтому небольшое число автомобилей, которые оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС, не сильно повлияют на ситуацию.