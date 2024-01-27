Hennessey сделает из Dodge Challenger 1700-сильный гиперкар

Тюнинг-ателье из США, которое славится своими мощными автомобилями на базе моделей американских же марок, анонсировало, возможно, свой самый сумасшедший проект. Взяв за основу экстремальный 1025-сильный маслкар Dodge Challenger SRT Demon 170, который ознаменовал окончание жизненного цикла модели, подопечные Джона Хеннесси решили превратить его в гиперкар мощностью 1700 сил. Проект станет первой работой нового подразделения Hennessey Special Operations.

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«Спрос на наши мощные автомобили за последние несколько лет вырос настолько, что нам пришлось перейти от крупносерийной тюнинговой компании к заводу со сборочными линиями и всей логистикой, необходимой для поставки более 500 автомобилей в год. Но мы рады сообщить, что создали в компании новое подразделение Hennessey Special Operations, которое позволяет нам производить мегамощные автомобили небольшими сериями, не более 20 автомобилей в год», — заявил Джон Хеннесси.

Первым проектом станет Hennessey Demon 1700 Twin-Turbo на базе личного автомобиля главы тюнинг-ателье. Основная задача — увеличить отдачу двигателя более чем в полтора раза — с 1025 до 1700 лошадиных сил. Причём при желании владельцы смог вернуть своё купе к оригинальному состоянию — штатный двигатель V8 от Demon 170 будет упакован в термоусадочную пленку для безопасного хранения, а его место под капотом займёт совершенно новый мотор. И коробка передач.