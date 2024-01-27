Maserati анонсировала сразу три новых электрических модели

Запустив новое поколение купе GranTurismo и кабриолет GranCabrio, Maserati взяла небольшую паузу в обновлении модельной линейки. Связана она не в последнюю очередь со сложностями, с которыми столкнулся итальянский автопроизводитель, но, похоже, все проблемы остались позади. Марка анонсировала сразу три новых электрокара, которые позволят ей не только расширить гамму Folgore, но и охватить сразу три сегмента — спорткаров, полноразмерных кроссоверов и премиальных седанов.

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Все текущие и будущие модели бренда от и до проектируются, разрабатываются и выпускаются в Италии, что потребовало от Maserati расширения производственных мощностей и оптимизации процессов. Сделано это в том числе и под запуск в производство сразу трёх новых моделей.

Первой, уже в 2025 году, на рынок выйдет электрическая версия суперкара Maserati MC20 — исполнение Folgore будут выпускать на историческом заводе в Модене, где сейчас делают бензиновые купе Maserati MC20 и кабриолет Maserati MC20 Cielo. После запуска Maserati MC20 Folgore его будут собирать в Модене, а версии с ДВС перенесут на другие сборочные площадки.