Брошенный на 17 лет Ferrari Testarossa восстанавливают до идеального состояния

Автомобили, продающиеся на аукционах, зачастую прошли процесс комплексной реставрации, после которой они выглядят даже лучше, чем новые.

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Бывают случаи, когда редким автомобилям дают шанс на жизнь после полного забвения. Именно это произошло с Ferrari Testarossa, простоявшим под открытым небом в Пуэрто-Рико 17 лет.

Восстановлением занимался Леонардо Джунель — специалист по ремонту Ferrari, выбравший очень скрупулёзный подход к восстановлению Testarossa 1988 года.

Недавно он опубликовал видеоролик, в котором показал весь процесс реставрации.