Посмотрите, как брошенный на 17 лет Ferrari Testarossa восстанавливают до идеального состояния
Автомобили, продающиеся на аукционах, зачастую прошли процесс комплексной реставрации, после которой они выглядят даже лучше, чем новые.
Бывают случаи, когда редким автомобилям дают шанс на жизнь после полного забвения. Именно это произошло с Ferrari Testarossa, простоявшим под открытым небом в Пуэрто-Рико 17 лет.
Восстановлением занимался Леонардо Джунель — специалист по ремонту Ferrari, выбравший очень скрупулёзный подход к восстановлению Testarossa 1988 года.
Недавно он опубликовал видеоролик, в котором показал весь процесс реставрации.
Проект ещё не завершён, и вряд ли получится достигнуть музейного состояния, но сам факт ремонта заброшенного на полтора десятка лет суперкара Ferrari вызывает любопытство и восхищение.