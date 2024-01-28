SUV с пробегом заняли 28% рынка подержанных авто

За год перерегистрации SUV в России выросли на 24% к 2022 году, с 1 362 507 до 1 691 248 ед., об этом говорится в материалах исследования «Автостат Инфо».

На долю SUV с пробегом по итогам прошлого года пришлось 25% от всех перерегистраций на авторынке страны. Чуть меньше — 24% — пришлось на С-сегмент, где перерегистрации выросли на 20% к 2022 году, с 1 332 344 до 1 603 437 ед. Продажи подержанных машин В-сегмента в тот же период увеличились на 16% с 1 016 618 до 1 179 598 ед., что составило долю в 18% от всех продаж авто с пробегом за год. На 15,5% до 730 307 ед. выросли продажи подержанных авто сегмента В+.

В сегменте авто D-класса перерегистрации за год увеличились на 23% к 2022 году с 495 126 до 609 874 ед., а доля таких автомобилей составила 9% в структуре продаж. Сегмент минивэнов с пробегом продемонстрировал самую высокую динамику роста продаж: в указанный период перерегистрации минивэнов выросли на 37% с 261 103 до 357 608 ед., а их доля на рынке превысила 5%. На 21% в 2023 году относительно 2022-го выросли перерегистрации авто бизнес-класса (Е-сегмент) — с 206 733 до 250 901 ед., и на 27% возросли перепродажи авто А-класса — с 104 148 до 133 708 ед. Наименьшую долю на рынке авто с пробегом занял сегмент люксовых машин — 1,3%, при этом рост перерегистрации таких машин составил в отчетный период +22% (с 68 868 до 83 788 ед.)