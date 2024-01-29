BMW Motorrad представляет новые модели: F 800 GS, F 900 GS и F 900 GS Adventure

Компания BMW Motorrad USA представила свои последние моднли: BMW F 800 GS, F 900 GS и F 900 GS Adventure 2024 года. Новинки сфокусированы на растущих потребностях мотоциклистов, отличаются большим количеством функций. MSRP модели F 800 GS составляет $10 495, F 900 GS - $13 495, а F 900 GS Adventure - $14 195.

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Выход на рынок намечен на начало второго квартала 2024 года. Совершенство начального уровня: F 800 GS F 800 GS - идеальный мотоцикл начального уровня, обладающий мощным двигателем и набором стандартного оборудования, способного увлечь как новичков, так и опытных мотоциклистов.

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Его двигатель выдает 87 л.с. при 6 750 об/мин и 91 Нм крутящего момента. По сравнению с предшествующими моделями мощность и крутящий момент были увеличены, а кривая крутящего момента теперь значительно шире во всем диапазоне оборотов. В результате заметно увеличивается тяговое усилие и ускорение. Мастерство F 900 GS Совершенно новая модель F 900 GS создана для энтузиастов бездорожья. Отличается значительным снижением веса, увеличением мощности до 105 л.с. и богатым оснащением, обеспечивающим захватывающие и в то же время контролируемые ощущения на бездорожье.

В F 900 GS и F 900 GS Adventure 2-цилиндровый двигатель развивает 105 л.с. при 8500 об/мин (ранее 95 л.с.) и максимальный крутящий момент 93 Нм при 6750 об/мин (ранее 92 Нм). Лучший компаньон для путешествий: F 900 GS Adventure Разработанный для поездок по бездорожью, F 900 GS Adventure - лучший выбор для тех, кто ищет мотоцикл, способный с легкостью преодолевать дальние расстояния. Продуманные характеристики и прочная конструкция делают его надежным спутником на любой местности.

Модели F также могут похвастаться множеством особенностей: - Снижение веса более чем на 30 фунтов в модели F 900 GS. - Система Active Knock Control для универсальной совместимости с топливом. - Стандартный глушитель Akrapovič Sport Muffler на F 900 GS. - Два режима езды (дождь и дорога), с ABS Pro и DTC. - Опциональные расширенные функции, такие как Ride Modes Pro, DBC Engine drag torque control и Keyless Ride. - Улучшенное освещение и дисплей с 6,5-дюймовым TFT-дисплеем.

Подвеска и управляемость Новейшие модели F 800 GS, F 900 GS и F 900 GS Adventure от BMW Motorrad оснащены прочной решетчатой рамой, изготовленной из сварной листовой стали глубокой вытяжки. Эта конструкция оригинально включает в себя 2-цилиндровый рядный двигатель в качестве структурного компонента, повышая общую устойчивость мотоцикла. Отличительной особенностью является прикрепленная болтами стальная задняя рама, которая придает мотоциклу изящный и компактный задний профиль.

Отличительные особенности всех моделей:

- Стальная рама Trellis с болтовым соединением для повышения жесткости.

- Регулируемая перевернутая вилка и двухсторонний поворотный рычаг с центральным задним амортизатором.

- Опциональный пакет Enduro Pro Package для улучшения внедорожных характеристик.

Безопасность, эргономика и контроль Безопасность обеспечивается благодаря таким стандартным функциям, как BMW Motorrad ABS Pro и Dynamic Brake Control в составе опциональной системы Riding Modes Pro. Эти системы обеспечивают стабильность и контроль, особенно в сложных условиях езды.

Новые модели GS отличаются оптимизированной эргономикой для комфортной езды. Электроника Новый BMW F 900 GS получил светодиодную фару с более широким углом ближнего света, обеспечивающую улучшенное освещение непосредственно перед мотоциклом. Это усовершенствование особенно полезно для повышения безопасности во время ночных поездок на низких скоростях.

Кроме того, эта фара более чем на 1,3 кг легче своей предшественницы, что способствует общему снижению веса мотоцикла. И F 900 GS Adventure, и F 800 GS оснащены комплексным светодиодным освещением, обеспечивающим видимость и безопасность. Что касается возможностей подключения и управления, то новые модели F Series GS оснащены большим, удобным для пользователя 6,5" цветным TFT-дисплеем.

Этот дисплей отличается четкостью, широтой предоставляемой информации и простотой использования. Даже в сложных условиях освещения большой экран обеспечивает оптимальную читаемость. Дисплей легко интегрируется с мультиконтроллером на левом руле, обеспечивая быстрое и безопасное управление. Система обеспечивает интуитивное управление телефонными звонками, музыкой и навигацией во время езды. Подключив смартфон и шлем, оснащенный системой связи, через Bluetooth, водитель может получить доступ к мультимедийным и телефонным функциям прямо через TFT-дисплей, без необходимости устанавливать дополнительные приложения.

Такая настройка также позволяет слушать музыку на ходу. Кроме того, приложение BMW Motorrad Connected обеспечивает удобную навигацию с помощью стрелок прямо на дисплее - идеальная функция для навигации по ежедневным пробкам или коротким поездкам без использования дополнительных устройств.

Новые цвета

Недавно представленный BMW F 800 GS выпускается в различных цветах и стилях, каждый из которых призван подчеркнуть его уникальный характер:

• Базовый стиль. В базовой комплектации F 800 GS имеет гладкий светло-белый окрас как самого мотоцикла, радиатора и центральной крышки топливного бака. Этот чистый вид контрастирует с черным рулем и ярким черно-синим сиденьем, украшенным отличительной вышивкой GS.

• Стиль Sport. Подчеркивая динамичность мотоцикла, эта версия выполнена в гоночном синем цвете, дополненном светло-белой отделкой радиатора и соответствующей центральной крышкой топливного бака. Прозрачное ветровое стекло, серебристые рули и черно-красное сиденье с вышивкой GS — все это придает мотоциклу спортивный вид.

• Стиль Triple Black. Для более утонченного и целеустремленного вида F 800 GS в стиле Triple Black окрашен в цвет Black Storm Metallic, доходящий до центральной крышки топливного бака, и дополнен отделкой радиатора в цвете Mineral Grey Matte Metallic. Серебристый руль и черно-серое сидение с вышивкой GS завершают динамичный образ. Для F 900 GS BMW представляет различные цветовые палитры и стили:

• Базовый стиль. Стандартная модель F 900 GS выполнена в базовом цвете Black Storm Metallic с крышкой топливного бака Mineral Grey Matte Metallic. Его дополняют черные трубы фиксированной вилки, задняя рама, колесные диски и черное сиденье с красными акцентами. Контрастную деталь добавляют черные панели радиатора Storm с логотипом GS.

• Style Passion. Этот опциональный вариант выделяется яркой желтой краской São Paulo Yellow, придающей ему спортивный и энергичный вид. Колеса и вилки с черным покрытием придают ему спортивный вид, а красная задняя рама и соответствующая отделка радиатора, боковые крышки топливного бака и крышка трубы слайдера вилки с черно-красной графикой усиливают динамику.

• Стиль GS Trophy: Самый авантюрный по духу, этот стиль сочетает в себе светло-белую сплошную окраску с гоночным синим матовым металликом и гоночным красным, подчеркивая его внедорожные возможности. Он оснащен алюминиевыми кронштейнами для защиты рук, алюминиевой защитой двигателя, черными трубами вилки и черным сиденьем с красными контрастами. Золотые колесные диски и белая задняя рама, а также светло-белые боковые крышки топливного бака и окантовка радиатора, украшенная сине-красной графикой BMW, создают яркий образ. F 900 GS Adventure с уникальными стилевыми решениями:

• Базовый стиль. Готовый к приключениям базовый стиль F 900 GS Adventure в цвете Black Storm Metallic, включая центральную крышку топливного бака, излучает готовность к внедорожным турам и дальним путешествиям. Черные компоненты, такие как двигатель, трубы вилки, колесные диски и черно-серое комфортное сиденье, органично сочетаются друг с другом, создавая солидный внешний вид.