Кроссовер Hyundai Santa Fe резко подорожал после смены поколения. Американский офис марки раскрыл полный прайс-лист, и покупателям он вряд ли понравится. Если «четвёртый» Santa Fe можно было приобрести за 30 тысяч долларов, то за новинку придётся выложить минимум 35,3 тысячи долларов: прибавка почти 18 процентов! Топ-версии ещё дороже: раньше самый оснащённый вариант укладывался в 44 тысячи долларов, а теперь пробита отметка 50 тысяч долларов.

© Motor.ru

В Северной Америке продажи начнутся с бензиновой версии с турбомотором 2.5 (281 сила, 422 Нм), 8-ступенчатым «роботом», передним или полным приводом. Такой кроссовер предложен в пяти комплектациях, в том числе «внедорожной» версии XRT. Весной в гамму добавят безрозеточный гибрид с турбомотором 1.6 и электродвигателем: он окажется дороже, но модификаций будет всего три.

Базовая версия оснащается 18-дюймовыми колёсами, тканевым салоном и простенькой камерой заднего вида. Однако даже у такого Santa Fe сразу есть семиместный салон, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином, электропривод пятой двери, адаптивный круиз-контроль с системами контроля полосы и автоторможения. У самый дорогих вариантов за 50 тысяч долларов диски 21-дюймовые, салон отделан кожей Nappa, есть раздельные кресла с подогревом, вентиляцией и оттоманками, виртуальная приборная панель и проекционный экран.