В Великобритании взлетели цены на страховку электрокаров, и вот почему
Аналитики Bloomberg обратили внимание на 50-процентное удорожание страховки для электромобилей в 2023 году. По оценкам британского брокера Howden Group страхование среднестатистического электрокара обойдётся в 1344 фунта стерлингов (152 тысячи рублей), что примерно вдвое превышает стоимость полиса для бензинового или дизельного автомобиля.
Страховщики утверждают, что цена полиса формируется на основе частоты претензий и стоимости запасных частей. По оценкам Howden Group выплаты для электромобилей в результате страхового случая на 35 процентов больше, чем для аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Сам ремонт длится дольше из-за нехватки механиков, обученных ремонтировать электрокары.
Дорогая страховка — один из факторов, который замедляет распространение электромобилей в Великобритании. Другие причины — слабый спрос на «батарейные» модели на вторичном рынке, быстрая потеря рыночной стоимости и медленное развитие зарядной инфраструктуры. В прошлом году в Соединённом Королевстве впервые перестала увеличиваться доля электромобилей в общем объёме продаж новых машин.
В ТОП30 британских продаж единственная модель без ДВС — Tesla Model Y на пятой строчке (35 899 штук). Лучше продавались четыре «традиционных» автомобиля: Ford Puma (49 591), Nissan Qashqai (43 321), Vauxhall Corsa (40 816) и Kia Sportage (36 135). Также в десятку бестселлеров входят Hyundai Tucson, MINI Hatch, Nissan Juke, Audi A3 и Vauxhall Mokka.