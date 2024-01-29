В Великобритании взлетели цены на страховку электрокаров

Аналитики Bloomberg обратили внимание на 50-процентное удорожание страховки для электромобилей в 2023 году. По оценкам британского брокера Howden Group страхование среднестатистического электрокара обойдётся в 1344 фунта стерлингов (152 тысячи рублей), что примерно вдвое превышает стоимость полиса для бензинового или дизельного автомобиля.

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Страховщики утверждают, что цена полиса формируется на основе частоты претензий и стоимости запасных частей. По оценкам Howden Group выплаты для электромобилей в результате страхового случая на 35 процентов больше, чем для аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Сам ремонт длится дольше из-за нехватки механиков, обученных ремонтировать электрокары.